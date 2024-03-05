Rusya'dan, NATO'nun genişlemesine karşı adım: İki askeri bölge kurdular

AA

Rus ordusu, NATO'nun genişleme ihtimaline karşı önlemini artırıyor.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülke sınırlarında askeri potansiyel ihtimali karşısında iki yeni askeri bölge daha oluşturduklarını duyurdu.

Şoygu, Savunma Bakanlığı yetkilileriyle toplantıda yaptığı konuşmada, ülke içinde yeni askeri bölgeler oluşturulduğu bilgisini paylaştı.

Rusya yakınlarında NATO hareketliliği

NATO'nun Rusya sınırları yakınında askeri potansiyel oluşturduğunu söyleyen Şoygu, Finlandiya'nın NATO'ya üye olduğunu, İsveç'in de İttifak'a katılacağını hatırlattı.

İki özel stratejik bölgesel birlik oluşturdular

Şoygu, yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

Kuzeybatı ve batı stratejik yönlerindeki birlik gruplarını güçlendirmek için adımlar attık.



Silahlı Kuvvetlerde Leningrad ve Moskova askeri bölgeleri olmak üzere iki özel stratejik bölgesel birlik oluşturuldu.