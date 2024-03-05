Rusya'nın ganimet treni: Ukrayna'dan ele geçirilenler sergilendi Ukrayna ordusunun malzemeleri, 'ganimet treni' ile ülkede gezdiriliyor. Tren, yolculuğu boyunca 75 istasyona uğrayacak.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA & Ensonhaber

Rusya, Ukrayna savaşında ele geçirdiği askeri malzemeleri ve araçları sergiliyor.

Ülkedeki Savunma Bakanlığı, askeri teçhizatın yer aldığı treni görücüye çıkardı.

Tren, dezenformasyon ile mücadele amacıyla ‘’Güç Gerçekte’’ adı verilen organizasyon kapsamında Rusya sathındaki istasyonlara gönderilerek vatandaşların ziyaretine açıldı.

İlk seferine 23 Şubat'ta çıkan tren, Rusya'nın Rostov kentine ulaştı.

'Ganimet treni' 34 bin kilometre yol kat edecek

Trene "ganimet treni" adı verildi. Moskova'dan Vladivostok’a kadar uzanan güzergahta 67 bölge ve 75 istasyona uğrayacak.

İki buçuk ayda yaklaşık 34 bin kilometre yol kat etmesi bekleniyor.

ABD: Kiev'e desteğimiz sürecek

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Ukraynalı mevkidaşı Rüstem Umerov ile yaptığı görüşmede Rusya ile savaşan Ukrayna'ya yardım etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Pentagon, "Bakan Austin, ABD ile yaklaşık 50 müttefik ve ortaktan oluşan koalisyonumuzun, Rus saldırganlığına karşı devam eden mücadelesinde Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini yineledi." dedi.

Ukrayna: Rusya'ya ait "Sergey Kotov" devriye gemisini vurduk

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Sergey Kotov" adlı devriye gemisini vurduklarını duyurdu.

İstihbarat Ana Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bu gece "Group 13" özel biriminin, Rusya Karadeniz Filosu'na ait "Sergey Kotov" devriye gemisine saldırı gerçekleştirdiği belirtildi.

Rus gemisine hasar verdi

Saldırının Ukrayna Deniz Kuvvetleri'yle iş birliğinde ve Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı'nın desteğiyle yapıldığı aktarılan açıklamada, Magura V5 insansız deniz aracıyla gerçekleştirilen saldırı sonucu Rus gemisinin ön tarafına, sağ ve sol yanlarına hasar verildiği kaydedildi.

Açıklamada, geminin Kerç Boğazı yakınlarında Ukrayna kara sularında vurulduğu ifade edildi.