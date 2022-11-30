Rusya'dan NATO'ya Patriot uyarısı

Dmitriy Medvedev, Kiev'e sağlanacak olası Patriot sistemleriyle ilgili söylentiler sonrası, "Silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelirler" dedi.

Rusya ile savaşta Ukrayna'ya desteğini sürdüren NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "kalıcı barış" vurgusu yaptı.

Bu kapsamda Kiev'e askeri desteğin sürdürülmesini savunan Stoltenberg, Patriot hava savunma sistemlerinin sağlanmasını değerlendirdiklerini söyledi.

Moskova, Ukrayna'ya Patriot sağlanması ihtimaline tepki gösterdi. Açıklama, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.

Patriot tepkisi: Meşru hedef olur

Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in ima ettiği gibi, NATO Ukraynalı fanatiklere NATO personelinin yanı sıra Patriot sistemleri de sağlarsa, bu kişiler silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelir."

Reuters'ın haberine göre, söz konusu Rus yetkilinin mesajında Patriot sistemlerinin mi, Ukrayna kuvvetlerinin mi yoksa NATO personelinin mi hedef haline geldiği anlaşılamadı.

Medvedev: Medeni dünyanın NATO'ya ihtiyacı yok

Daha önceki açıklamasında NATO'yu hedef alan Medvedev, "Medeni dünyanın bu teşkilata ihtiyacı yok. İnsanlığa tövbe etmeli ve bir suç teşkilatı olarak feshedilmelidir." demişti.

Ukrayna, Batılı ortaklarından kendisini enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarına karşı korumak üzere ABD yapımı Patriot sistemleri de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri istiyor.