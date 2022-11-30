Petrol
84.84
0.70%
Euro
19.2908
0.23%
Dolar
18.6375
0.00%
Altın
1.05
0.29%
Borsa
4926
-0.74%
Bitcoin
319.568
2.07%
BTXN Coin
5.51
-1.60%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Bulutlu 13 C

    Rusya'dan NATO'ya Patriot uyarısı

    Dmitriy Medvedev, Kiev'e sağlanacak olası Patriot sistemleriyle ilgili söylentiler sonrası, "Silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelirler" dedi.
    • 30.11.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 30.11.2022 - 09:58
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Rusya'dan NATO'ya Patriot uyarısı

    Rusya ile savaşta Ukrayna'ya desteğini sürdüren NATO'nun Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "kalıcı barış" vurgusu yaptı.

    Bu kapsamda Kiev'e askeri desteğin sürdürülmesini savunan Stoltenberg, Patriot hava savunma sistemlerinin sağlanmasını değerlendirdiklerini söyledi.

    Moskova, Ukrayna'ya Patriot sağlanması ihtimaline tepki gösterdi. Açıklama, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'den geldi.

    Patriot tepkisi: Meşru hedef olur

    Medvedev, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

    "(NATO Genel Sekreteri Jens) Stoltenberg'in ima ettiği gibi, NATO Ukraynalı fanatiklere NATO personelinin yanı sıra Patriot sistemleri de sağlarsa, bu kişiler silahlı kuvvetlerimizin meşru hedefi haline gelir."

    Reuters'ın haberine göre, söz konusu Rus yetkilinin mesajında Patriot sistemlerinin mi, Ukrayna kuvvetlerinin mi yoksa NATO personelinin mi hedef haline geldiği anlaşılamadı.

    Rusya dan NATO ya Patriot uyarısı #1

    Medvedev: Medeni dünyanın NATO'ya ihtiyacı yok

    Daha önceki açıklamasında NATO'yu hedef alan Medvedev, "Medeni dünyanın bu teşkilata ihtiyacı yok. İnsanlığa tövbe etmeli ve bir suç teşkilatı olarak feshedilmelidir." demişti.

    Ukrayna, Batılı ortaklarından kendisini enerji altyapısına yönelik Rus saldırılarına karşı korumak üzere ABD yapımı Patriot sistemleri de dahil olmak üzere hava savunma sistemleri istiyor.


    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor
    Advertorial

    Genç Türk kadını milyonerlik yolculuğunu anlatıyor

    Ünlü filozof Hegel'in dört sayfalık ders notu bulundu
    Kitap

    Ünlü filozof Hegel'in dört sayfalık ders notu bulundu

    Güncel akaryakıt fiyatları! 29 Kasım 2022 Benzin, motorin, otogaz ne kadar?
    Gündem

    Güncel akaryakıt fiyatları! 29 Kasım 2022 Benzin, motorin, otogaz ne kadar?

    Görüş Bildir