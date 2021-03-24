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    Rusya'dan NATO'ya: Üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin

    Rus Sözcü Zaharova, Stoltenberg'in açıklamasına tepki gösterdi.
    • AA
    • 24.03.2021 - 17:48
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 18:02
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    Rusya'dan NATO'ya: Üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin

    Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO'dan Moskova ile ilgili yapılan açıklamaya yanıt verdi.

    Zaharova, gazetecilere yaptığı açıklamada, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in "Rusya'nın saldırgan tavır sergilediği" yönündeki açıklamasını değerlendirdi.

    MOSKOVA'NIN NATO'YA YANITI

    NATO'ya üye ülkelerde sorunlar bulunduğuna işaret eden Zaharova, "Üye ülkelerinizdeki sorunlarla ilgilenin. NATO ülkelerinde aşılama, kriz ve insan hakları gibi sorunlara müdahale edilmesi gerekiyor." dedi.

    Zaharova, "Bu sorunları başarılı şekilde çözdüğünüzde, tecrübenizi incelemeye başlayacağız." ifadesini kullandı.

    Rusya dan NATO ya: Üye ülkelerin sorunlarıyla ilgilenin #1

    STOLTENBERG'İN AÇIKLAMASI

    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, 22 Mart'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın, son yıllarda Gürcistan ve Ukrayna gibi komşularına karşı saldırgan tavır sergilediğini, NATO müttefiklerinin iç siyasi süreçlerine müdahale ettiğini ve ülkedeki muhaliflere baskı uyguladığını söylemişti.

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