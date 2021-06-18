Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

Rusya, Türkiye'ye tüm uçuşların 22 Haziran itibarıyla tekrar başlatılması kararı aldı.

Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin bir şekilde sürdürüldüğü Türkiye'de, alınan sıkı tedbirler sayesinde vakalar ciddi oranlarda düşüş kaydetti.

Geride bıraktığımız haftalarda yüksek düzeylerdeki vakaları gerekçe göstererek uçuşları askıya alan Rusya'dan bir heyet, konuyu görüşmek ve koronavirüse karşı alınan önlemleri yerinde görmek üzere Türkiye'ye gelmişti.

RUSYA'DAN UÇUŞLAR 22 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLIYOR

Görüşme sonrası Rusya'dan bir açıklama geldi. Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, "Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar 22 Haziran'da yeniden başlıyor" ifadelerini kullandı.