Rusya'dan Ukray'na krizine çözüm açıklaması

AA

Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmalar yılları aşkın süredir devam ediyor.

Saldırılara ilişkin dünya ülkelerinden tepkiler gelirken son olarak açıklama Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi.

Yapılan açıklamaya göre Lavrov, başkent Moskova’da yabancı misyon temsilcileriyle Ukrayna krizine dair yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirdi ve toplantıya 70'ten fazla diplomatik misyon temsilcisi katıldı.

"RUSYA'YA KARŞI YÜRÜTÜLEN BİLGİ SAVAŞINDA DOĞRUDAN YER ALIYOR"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Lavrov, Rusya'ya karşı Ukrayna konusunda bilgi savaşının sürdürüldüğünü ve Batı'da Rus gazetecilere yönelik baskı yapıldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) görev esnasında hayatını kaybeden gazetecilerle ilgili rapor hazırladığına dikkati çeken Lavrov, bu raporda Rus gazetecilerin yer almadığını söyleyerek, "UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, Rusya'ya karşı yürütülen bilgi savaşında doğrudan yer alıyor." ifadesinde bulundu.

"HERHANGİ BİR ÇÖZÜM UZUN VADELİ VE KALICI OLMAYACAK"

Lavrov, Ukrayna krizinin barış yoluyla çözülmesinden yana olduklarını belirterek, şu sözleri sarf etti:

Meselenin barışçıl ve diplomatik araçlarla çözülmesini tercih ediyoruz ancak sorunun temel nedenleri ortadan kaldırılmazsa Ukrayna meselesine yönelik herhangi bir çözüm uzun vadeli ve kalıcı olmayacak. Bu nedenlerin arasında NATO'nun genişlemesiyle Rusya'nın güvenliğine Batı'dan gelen tehditler ve Ukrayna'yı ittifaka dahil etme yönündeki girişimler yer alıyor.

Öte yandan, Ukrayna'da Rus ve Rusça konuşan vatandaşlarının haklarının korunmasının önemine işaret eden Lavrov, bu ülkeyle ilgili belirledikleri hedeflere ulaşacaklarını ifade etti.