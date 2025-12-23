Venezuela: Rusya'dan tam destek aldık

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ABD yönetiminin Venezuela'yı hedef alan 'saldırgan tutumunu' ele aldıklarını belirtti.

Görüşmede kardeşlik, karşılıklı saygı ve stratejik iş birliği ilişkisini bir kez daha teyit ettiklerini dile getiren Gil, "Karayipler'de işlenmekte olan uluslararası hukukun açık ihlallerini ve saldırıları ele aldık. Gemilere yönelik saldırılar, yargısız infazlar ve ABD hükümeti tarafından gerçekleştirilen korsanlık niteliğindeki yasa dışı eylemleri konuştuk" bilgisini verdi.

RUSYA'DAN TAM DESTEK

Gil, Rusya'nın Venezuela'ya tam desteğini ifade etmenin yanı sıra Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de dayanışmasını güçlü bir şekilde yinelediğini kaydetti.

Lavrov'un Venezuela'yı hedef alan saldırıların 'kabul edilemez' olduğunu vurguladığını aktaran Gil, "Rusya, ablukaya karşı Venezuela'ya her türlü iş birliği ve desteği sağlayacağını, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi nezdinde atılan adımlara da tam destek verdiğini ifade etti" açıklamasında bulundu.

RUSYA'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Rusya'dan yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Lavrov'un Venezuela Dışişleri Bakanı Gil ile Karayipler bölgesindeki durumu ele aldığı bildirildi.

Karayipler'deki durumun ele alındığı görüşmede bakanlar 'geniş kapsamlı sonuçlar doğurabilecek ve uluslararası denizcilik için tehdit oluşturabilecek ABD'nin eylemleri nedeniyle Karayipler'deki durumun gerginleşmesinden dolayı endişelerini' dile getirdi.

Rus tarafı görüşmede Venezuela yönetimini ve halkını desteklediğini belirtti.

Lavrov ile Gil, temasların sürdürülmesi ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda adımların koordine edilmesi konusunda mutabık kaldı.