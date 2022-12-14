Rusya'dan Ukrayna'da yeni ilhak sinyali: Halkın tercihine bağlı

Moskova'dan yapılan açıklamada, "Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır" denildi. Olası yeni katılımların halkın kararıyla ilgili olduğu kaydedildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda çarpıcı bir açıklama yaptı.

Peskov, Ukrayna’nın Çernigiv ve Odessa bölgelerinin Rusya’ya "katılma ihtimaline" değindi.

"İlhak, halkın kararına bağlı"

“Bu halkın tercihine, kararına bağlı." diyen Peskov, "Öncelikli hedef Donbas halkının korunmasıdır. Donetsk’te zorlu bir durum var ve askerlerimiz buna odaklanmış durumda.” ifadelerini kullandı.

"Ateşkes gündemimizde yok"

Rusya ile Ukrayna arasında Noel veya yılbaşı dönemine yönelik bir ateşkes yapılmasının ise planlanmadığını belirten Peskov, “Hayır, kimseden böyle bir teklif gelmedi ve bu konu gündemimizde yok.” dedi.

Ukrayna'nın geri çekilme talebi

Peskov, dün yaptığı açıklamada, barış görüşmeleri için Ukrayna’nın “gerçekleri” kabul etmesi gerektiğini belirterek, “Bu gerçekler, Rusya’ya yeni bölgelerin katıldığına işaret ediyor.” ifadesini kullanmıştı.

AA'nın haberine göre, Ukraynalı yetkililer ise barış görüşmeleri için Rus askerlerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep ediyor.