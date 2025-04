Rusya'dan Ukrayna'ya füze saldırısı: 14 ölü

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği hava saldırıları devam ediyor. Rus kuvvetleri, Dnipropetrovsk bölgesindeki Kryvyi Rih kentini hedef alarak füze saldırısı gerçekleştirdi. Kryvyi Rih Belediye Başkanı Oleksandr Vilkul, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklarken, saldırının gerçekleştiği alanın yakınında bir çocuk parkının bulunduğunu belirtti. Yerel kaynaklar ise, en az 50 kişinin yaralandığını bildirdi.

ZELENSKY: "DÜNYA, RUSYA'YA YETERİNCE BASKI YAPABİLİR"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, saldırının ardından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerden altısının çocuk olduğunu ve 5 binanın büyük hasar gördüğünü belirtti.

Zelensky, sosyal medya üzerinden şu ifadeleri kullandı:

Her gün Rus saldırıları, her gün kayıplar. Bunun devam etmesinin tek nedeni, Rusya'nın ateşkes talep etmiyor olması. Bunu görüyoruz, dünya da bunu görüyor. Her füze, her insansız hava aracı saldırısı, Rusya'nın sadece savaşı istediğini gösteriyor. ABD, Avrupa ve diğer ülkeler, Rusya'yı savaş ve terörden vazgeçirmeye yetecek güce sahip. Biz barış istiyoruz.