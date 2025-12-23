Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı: 1’i çocuk 3 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya-Ukrayna savaşı, barış görüşmelerine paralel şekilde yoğunlaşarak sürüyor.

Son dönemlerde cepheyi ittirmeye başlayan Rusya'nın büyük çapta bir saldırı daha gerçekleştirdiği Ukrayna tarafından bildirildi.

650'DEN FAZLA İHA VE 30'DAN FAZLA FÜZE

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya’nın gece saatlerinden bu yana Ukrayna’ya 650’den fazla insansız hava aracı (İHA) ve 30’dan fazla füzeyle geniş çaplı saldırı düzenlediğini, enerji sektörünü ve sivil altyapıyı hedef aldığını belirtti.

BİRİ ÇOCUK ÜÇ ÖLÜ

Saldırılarda biri çocuk olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Zelensky, "Kiev bölgesinde 1 kadın Rus insansız hava aracı tarafından öldürüldü. Khmelnytskyi bölgesinde 1 kişinin öldüğü açıklandı. Jitomir bölgesinde ise Rus insansız hava aracının bir konuta isabet etmesi sonucu 4 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

EN AZ 13 BÖLGE VURULDU

Zelensky, Rusya’nın en az 13 bölgeye saldırdığını, çok sayıda insansız hava aracı ve füzenin düşürüldüğünü aktardı.

"SALDIRI MÜZAKERELERİN ORTASINDA GERÇEKLEŞTİ"

Zelensky, "Bu Rus saldırısı, Rusya’nın öncelikleri hakkında son derece net bir sinyal veriyor. İnsanların sadece aileleriyle, evlerinde ve güvende olmak istediği Noel öncesinde bir saldırı. Bu savaşı sona erdirmeyi amaçlayan müzakerelerin tam ortasında gerçekleştirilen bir saldırı. Putin hala öldürmeyi bırakması gerektiğini kabul edemiyor. Bu da dünyanın Rusya’ya yeterince baskı yapmadığı anlamına geliyor. Şimdi harekete geçme zamanı. Rusya, barışa ve güvence altına alınmış güvenliğe doğru yönlendirilmelidir. Ukrayna’nın her gün, hafta içi ve tatillerde insan hayatını savunduğunu hatırlamalıyız. Ukrayna için hava savunması, silah tedariki için fon sağlanması ve enerji ekipmanı temini, hafta sonları da durmayan süreçlerdir. Nihayetinde barışı sağlamak için hayatı korumaya olan bağlılığımızı sürdürmeliyiz. Ukrayna’ya yardım eden herkese teşekkürler. Bugün sessiz kalmayacak ve Rusya’yı yaptıklarından dolayı kınayacak her lidere ve her politikacıya teşekkürler." ifadelerini kullandı.

ÜLKE GENELİNDE GÜÇ KESİNTİSİ

Rusya’nın geniş çaplı saldırısı sonucu Ukrayna genelinde tekrar elektrik kesintileri yaşandı.