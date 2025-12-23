İsrail’den yabancı medyaya yeni kısıtlama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail’de hükümete, olağanüstü hal ilan edilmeden medya kuruluşlarının yayınlarını yasaklama yetkisi veren yasanın süresinin uzatılmasına ilişkin tasarı, gece saatlerinde yapılan oylamada kabul edildi.

Haaretz gazetesinin aktardığına göre düzenleme, 10’a karşı 22 oyla Meclis’ten geçti.

Söz konusu yasa, yabancı medya kuruluşlarının “devlet güvenliğini tehdit ettiği” gerekçesiyle yayınlarının askıya alınmasına imkan tanıyor.

MAHKEME ONAYI OLMADAN YAYIN DURDURMA YETKİSİ

Yeni düzenlemeyle birlikte hükümet, mahkeme kararı olmaksızın yayın durdurma yetkisini kullanabilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu’nun onayı ve ilgili bakanlar kurulu komitesi ya da hükümet kararıyla yabancı medya kuruluşlarının faaliyetleri askıya alınabilecek.

Bu kapsamda:

Basın ofislerinin kapatılması,

Yayın ekipmanlarına el konulması,

İnternet sitelerine erişimin engellenmesi

gibi yaptırımlar uygulanabilecek.

BATI ŞERİA'DA UYDU YAYINLARINA MÜDAHALE YETKİSİ

Meclisten geçen yasa, Savunma Bakanı’na işgal altındaki Batı Şeria’da uydu üzerinden yapılan yayınların engellenmesine yönelik “önlemler alma” yetkisi de veriyor.

MUHALEFET: "BASINI SUSTURMA GİRİŞİMİ"

Yasanın uzatılması, İsrail muhalefetinde tepkiyle karşılandı.

Demokratlar Partisi Milletvekili Gilad Kariv, hükümetin düzenlemeyi güvenlik kurumlarından yeterli teknik değerlendirme almadan Meclis’e sunduğunu savundu.

Öte yandan Likud Partisi’nden Milletvekili Amit Halevi ve bazı milletvekilleri ise tasarının “yumuşatıldığını ve içinin boşaltıldığını” ileri sürerek oylamaya katılmadı.

AL JAZEERA KARARI HATIRLATILDI

İsrail hükümeti, 5 Mayıs 2024’te Doha merkezli Al Jazeera televizyonunun ülkedeki yayınlarını durdurma kararı almıştı.

Bu karar doğrultusunda kanalın televizyon ve internet yayınları engellenmiş, ofisleri kapatılmış ve ekipmanlarına el konulmuştu.

İsrail polisi, kararın ardından Al Jazeera’nin işgal altındaki Doğu Kudüs’te geçici ofis olarak kullandığı otel odasına baskın düzenleyerek yayın ekipmanlarını almıştı.