Rus güçlerine ait askeri araçlar, başkent Kiev yolunda görüntülendi. Konvoyun uzunluğunu değerlendiren İngiliz komutan, "Kiev'i kuşatacaklar" dedi.

Ukrayna ile Rusya güçleri arasında çatışmalar sürerken, diğer yandan taraflar müzakere masasında karşılıklı taleplerini aktarıyor.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son açıklamasında, "özel askeri harekatın" takvime ve plana uygun olarak ilerlediğini belirterek, "Belirlenen tüm görevler başarıyla tamamlanıyor." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ise direnişe devam ettiklerini dile getirerek, "Yardım için 16 bin yabancı gönüllü savaşçı Ukrayna'ya geliyor." bilgisini paylaştı.

KİEV YOLUNDAKİ KONVOYUN UZUNLUĞU

Çatışmalar başkent Kiev çevresinde yoğunlaşırken, uydu hizmetleri sunan ABD merkezli Maxar Technologies şirketi, Kiev'e doğru ilerlemekte olan Rus askeri konvoyunu görüntüledi.

64 kilometre uzunluğunda olduğu belirtilen konvoydaki hareketlilik dünyanın gündemine otururken, söz konusu kareler video haline getirilerek paylaşıldı.

Rusya'nın Kiev yakınlarında dikkat çeken uzun askeri konvoyu ViDEO

İNGİLİZ KOMUTAN: KİEV'İ KUŞATACAKLAR

İngiltere Savunma Bakanlığı'na göre, konvoy Kiev'e 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

İngiltere ordusunun eski komutanı General Lord Dannatt, BBC'ye verdiği demeçte, "Bu devasa konvoy, başkenti kuşatacak." ifadesini kullandı.

Konvoyun boyutuna dikkat çekilerek, Kiev'de yakın zamanda geniş çaplı saldırıların yaşanabileceği belirtiliyor.