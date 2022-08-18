Rusya'da fuarda tanıtılan robot köpeğin roketatar taşıyabildiği açıklandı. Robotun bir ninjayı andırması ise dikkat çekti.

Rusya'nın başkenti Moskova’da düzenlenen ‘’2022 Uluslararası Askeri Teknolojiler Fuarı’’ kapsamında Rusya'ya ait yeni bir robot tanıtıldı.



M-81 isimli robot köpeğin, roketatar ve tanksavar'ların yanı sıra cephane ve askeri malzeme de taşıyabildiği belirtildi.

"Çin malı ürünün modifiyesi" iddiası

İngiliz medyası ise; robotun internette yaklaşık 2500 pound yani, yaklaşık 50 bin liraya satılan Çin malı bir ürünün modifiye edilmiş versiyonu olduğunu iddia etti.

The Moscow Times'ın haberine göre, robot köpeğin Rus yaratıcısı Machine Intellect adlı küçük bir teknik firma olduğu bildirildi.

Rusya'nın roketatar taşıyan robot köpeği: M-81 - Video



M-81'in kullanım yerleri

Hedef seçimi, devriye gezme ve güvenlik, M-81'in ek askeri kullanımları arasında yer alıyor.

Robot köpeğin sivil görevleri arasında ilaç taşımak, etrafa bakmak ve afet bölgelerinde molozları geçmek bulunuyor.

"Roketatar taşıyamaz"

En fazla 3 kilogram yük taşıyabilen Çin malı robotun, görüntülerdeki gibi yaklaşık 5 kilogram ağırlığındaki "RPG-26" model roketatarı taşımasının mümkün olmadığı ileri sürüldü.



