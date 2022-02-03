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    Rusya’nın S-400’leri, Belarus’a ulaştı

    Rusya Savunma Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, S-400 Triumph uçaksavar füzesi sisteminin Belarus Cumhuriyeti’ne ulaştığını ifade etti.
    • DHA
    • 03.02.2022 - 15:42
    • Güncelleme : 03.02.2022 - 15:46
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    Rusya’nın S-400’leri, Belarus’a ulaştı

    Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gerilim tırmanmaya devam ederken, Belarus’a gönderilen S-400 Triumph uçaksavar füzesi sistemi yerine ulaştı.

    Rusya Savunma Bakanlığı açıklamasında, “S-400 uçaksavar füze sistemi Belarus Cumhuriyeti'ne ulaştı. Personel, boşaltma istasyonundan standart ekipman üzerinde Brest bölgesindeki tanıdık olmayan bir tatbikat alanına ilerleyecek.” ifadelerini kullandı.

    TATBİKATTA YER ALACAK

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, S-400’lerin Belarus’ta Rusya ile düzenlenen 'Müttefik Kararlılığı-2022' isimli ortak askeri tatbikata katılacağı belirtilmişti.

    'Müttefik Kararlılığı-2022' isimli ortak askeri tatbikat, 10 Şubat’ta başlayacak.

    Rusya’nın S-400’leri, Belarus’a ulaştı #1

    Rusya’nın S-400’leri, Belarus’a ulaştı #2

    Rusya’nın S-400’leri, Belarus’a ulaştı #3


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