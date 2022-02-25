Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı dünya gündeminin ilk sırasında

Çeşitli gazeteler, Rusya saldırısını yorumlarken, 'Avrupa için kara bir gün' ifadesini kullandı. Putin'e de tepki gösterilerek, kıta haritasının kanla yeniden çizildiği belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat vermesinin ardından sadece bölge değil, dünya alarm durumuna geçti.

ABD, Avrupa Birliği ve NATO'dan Moskova yönetiminin kınandığı ve yaptırımların uygulanacağının bildirildiği açıklamalara imza atıldı.

Rusya ve Ukrayna ise karşılıklı zayiat açıklamalarında bulunurken, uluslararası medya kuruluşları çatışmayı ilk sayfalarından okurlarına duyurdu.

RUS ORDUSUNUN HAREKATI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

İngiltere basınından The Guardian gazetesi, "Putin işgal ediyor" başlığıyla okurlarının karşısına çıktı. Haberin fotoğrafında, Ukrayna şehri Chuhuiv'de yaralanan bir kadının fotoğrafına yer verildi.

Ukrayna'nın "büyük Rus saldırısıyla yıprandığı", yüzlerce kişinin öldüğü veya yaralandığı kaydedildi. Batı'nın, gelişmelere yaptırımlarla karşılık verdiği belirtildi.

"AVRUPA İÇİN KARA BİR GÜN"

Times gazetesi de saldırıda yaralanan aynı kadının fotoğrafına yer vererek, "Avrupa için kara bir gün" manşetini attı.

Rus güçlerinin yıldırım saldırısından sonra başkent Kiev'i kuşattığı bilgisine yer verildi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Rusya'nın harekatına ilişkin "Avrupa'ya inen yeni bir demir perde" şeklindeki tanımlaması aktarıldı.

"ONUN KANI ELLERİNDE"

Mirror gazetesi, söz konusu yaralının fotoğrafını kullanarak Rusya Devlet Başkanı Putin'e işaret ederek, "Onun kanı ellerinde" başlığını attı.

Haberde, "Güç delisi Putin Ukrayna'yı işgal ederken, Batı yaptırımlarla yanıt verdi." denildi.

ÇERNOBİL'İ ELE GEÇİRDİ

Sun gazetesi de Mirror ile aynı ifadeye yer vererek, Putin saldırısına dünyanın tepkisini aktardı. Rus güçlerinin Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü ele geçirdiği ve bu gelişmenin endişeye neden olduğu ifade edildi.

Haberde ayrıca, bir saldırı sonucu ortaya çıkan yoğun duman ve Vladimir Putin'in halka sesleniş konuşmasından bir kareye yer verildi.

"AVRUPA HARİTASI KANLA YENİDEN ÇİZİLİYOR"

"Putin birkaç gün içinde başkenti ele geçirecek" diyen Mail gazetesi, bir bebek ve annesinin fotoğrafını paylaştı.

Yıldırım harekatından sonra Rus askerlerinin Kiev'in kuşattığı, yaşananlar karşısında Putin'i işaret eden İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın "Avrupa haritasının yeniden kanla çizildiğini" söylediği kaydedildi.

YENİ SOĞUK SAVAŞ

Daily Telegraph, "Yeni soğuk savaş" şeklinde bir manşetle farklı noktalarda yaşanan çatışmaları okurlarına aktardı.

Rusya'ya bağlı birliklerin hızlı bir ilerleme kaydettiği ve başkent Kiev'e yaklaştığı belirtilerek, Batılı güçlerin Putin'i kınadığı ifade edildi. Haberde ayrıca, Putin'in Hitler'e benzetildiği bir görsele yer verildi.

BIDEN: SOVYETLER BİRLİĞİ'Nİ YENİDEN KURMAK İSTİYOR

Saldırıdan bir fotoğrafla haberi aktaran Financial Times, şiddetli saldırılarda çok sayıda can kaybının yaşandığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmakla" suçladığı notuna yer verildi.

SAVAŞ AVRUPA'DA

"Ukrayna'nın acısı" ifadesini kullanan inews, savaşın Avrupa'ya sıçradığı bir dönemde Ukraynalı ailelerin yaşadıkları yerleri terk ettiklerini yazdı.

"Kremlin Ukrayna'ya hava, kara ve deniz saldırıları başlatırken, Dünya Savaşı'ndan bu yana kıtadaki en ciddi güvenlik krizi" denilerek, onlarca kişinin öldüğü ya da yaralandığı ifade edildi.

"DÜNYA NEFES NEFESE KALDI"

Rusya lideri Putin'e yönelik sert ifadeler kullanan Express, "Dün eli kanlı saldırgan Putin korkunç ve tam ölçekli bir işgal başlatırken, dünya korku içinde nefes nefese kaldı." dedi.

Haberin manşetinde Boris Johnson'ın "Avrupa'nın haritasının kanla yeniden çizildiğine" dair ifadesine yer verildi.

"21. YÜZYILIN HİTLER'İ"

Hitler ve Putin'in fotoğraflarına yer veren Metro, "Avrupa'da savaş" manşetini attı.

Rusya Devlet Başkanı Putin'den "Putin, Ukrayna'yı işgal ettiği için 21. yüzyıl Hitler'i olarak damgalandı." şeklinde bahsedildi.