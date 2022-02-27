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    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyonun bilançosu

    Rusya'nın Ukrayna'ya yaptığı askeri operasyonun bilançosu

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan Ukrayna'ya ait 1067 askeri tesisin vurulduğunu bildirirken, Ukrayna Ordusu 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü duyurdu.
    • AA & Ensonhaber
    • 27.02.2022 - 20:56
    • Güncelleme : 27.02.2022 - 21:02
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    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Ukrayna'ya askeri harekat başlatan Rus ordusu, ülkenin çeşitli noktalarında Ukraynalı güçlerle çatışıyor.

    Kuzey, güney ve doğu olmak üzere üç koldan başkent Kiev'i kuşatma planları doğrultusunda ilerleyen Rus güçlerine bağlı zırhlı araçlar, ülkenin ikinci büyük şehri Harkov'a girdi ancak direnişle karşılaştı.

    Harekatın 4'üncü gününde taraflar, operasyonlara ilişkin son bilançoları duyurdu.

    RUS SAVUNMA BAKANLIĞI: 1067 ASKERİ TESİS VURULDU

    Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta bu yana Ukrayna'ya ait 1067 askeri tesisin vurulduğunu bildirildi.

    UKRAYNA ORDUSU: 3500 RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

    Ukrayna Ordusu'ndan yapılan açıklamada ise, 3 bin 500 Rus askerinin öldürüldüğünü, yaklaşık 200 askerin de rehin alındığını bildirildi.

    Rusya nın Ukrayna ya yaptığı askeri operasyonun bilançosu #1

     

     


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