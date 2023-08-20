Rusya'nın uzay aracı Ay'a çarptı Geçtiğimiz hafta Rusya'nın Ay'a gönderdiği uzay aracı Luna-25, yörüngesinden çıktı. Kontrolün kaybedilmesiyle uzay aracı Ay'a çarparak imha oldu.

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ensonhaber.com

Rusya, su kaynağı aramak için 1976’dan bu yana ilk defa geçtiğimiz günlerde Ay'a uzay aracı gönderdi.

11 Ağustos'ta başkent Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy uzay üssünden fırlatılan Luna-25 uzay aracı, Ay'ın yörüngesine girdi.

47 yıl sonra Ay'a uzay aracı gönderen Rusya, yüzeyinden ilk fotoğrafların çekildiğini duyurdu ve servis etti.

Rusya'nın servis ettiği karelerin üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından ise uzay aracının Ay'ın yüzeyine çarptığı duyuruldu.

"Parçalandı"

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

Roscosmos’tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25’le iletişimin kesildiği belirtildi.

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, “Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı.” denildi.

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

Bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu

Luna-25, 11 Ağustos’ta Moskova’nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya’nın 1976’dan bu yana Ay’a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25’in Ay’ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.