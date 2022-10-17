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    Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü

    Rusya'nın Yeysk kentinde eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim bölgesine Su-34 tipi savaş uçağı düştü.
    • 17.10.2022 - 19:00
    • Güncelleme : 17.10.2022 - 19:53
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    Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.

    İki ülke arasında sular durulmazken Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.

    Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı evin üzerine düştü

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim bölgesine Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü bildirildi.

    Uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi.

    Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.

    Pilotlar kurtuldu

    Rusya Savunma Bakanlığı, pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.

    Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı

    Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.

    Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü VİDEO


    Rusya nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü #1

    Rusya nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü #2


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