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- Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü
Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü
- 17.10.2022 - 19:00
- Güncelleme : 17.10.2022 - 19:53
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, 24 Şubat tarihinden beri devam ediyor.
İki ülke arasında sular durulmazken Rusya Savunma Bakanlığı yeni bir açıklama yaptı.
Su-34 tipi savaş uçağı 9 katlı evin üzerine düştü
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Yeysk kentinde eğitim uçuşu yaptığı sırada yerleşim bölgesine Su-34 tipi savaş uçağının düştüğünü bildirildi.
Uçağın düşme nedeninin kalkış sırasında meydana gelen bir motor arızası olduğu belirtildi.
Uçağın, 9 katlı evin üzerine düşmesinin ardından patlamaya bağlı yangın çıktı.
Pilotlar kurtuldu
Rusya Savunma Bakanlığı, pilotların kendini fırlatarak kazadan kurtulduğunu açıkladı.
Ölü ve yaralı sayısı açıklanmadı
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz açıklama yapılmadı.
Rusya'nın Yeysk kentindeki yerleşim bölgesine uçak düştü VİDEO