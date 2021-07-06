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- Rusya'ya ait yolcu uçağı kayboldu
Rusya'ya ait yolcu uçağı kayboldu
28 kişiyi taşıyan uçak ile Rusya Kamçatka bölgesinde temas kesildi. Radardan çıkan uçak için arama-kurtarma çalışmalarına başlandı.
- AA
- 06.07.2021 - 08:46
- Güncelleme : 06.07.2021 - 09:22
Rus haber ajanslarının Rusya’nın Acil Durumlar Bakanlığı'nın bölgedeki basın servisine dayanarak verdiği haberde, Kamçatka bölgesinde Petropavlovsk-Kamçatki kentinden Palana kentine yolcu taşıyan AN-26 tipi bir uçağıyla planlanan zamanda iletişim kurulamadığı belirtildi.
Kaybolan uçakta 22 yolcu ve 6 mürettebat bulunduğu duyuruldu.
ARAMA-KURTARMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI
Acil durum bakanlığı, uçağın, uçuş sırasında hava trafik kontrolü ile temasını kaybettiğini söyledi. Bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği belirtildi.
Helikopter ve uçaklarla bölgede arama yapılıyor.