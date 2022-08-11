Ryanair: 10 euroya bilet devri sona erdi

Hava yolu firmasının CEO'su O'Leary, bilet fiyatlarını artıracaklarını söyledi.

İrlanda merkezli hava yolu şirketi Ryanair'den, uçak yolculuklarına ilişkin değerlendirme geldi.

Ryanair CEO'su Michael O'Leary, artan yakıt maliyeti nedeniyle düşük fiyatlarla uçuş sunmayacaklarını söyledi.

"10 euroluk bilet dönemi bitti"

O'Leary, yaptığı açıklamada, "10 euroluk bilet dönemi sona erdi." ifadesini kullandı.

BBC'ye konuşan O'Leary, geçen yıl yaklaşık 40 eurodan başlayan bilet fiyatlarının, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 50 euroya yükseleceğini belirtti.

"İnsanlar sık sık uçmaya devam edecek"

O'Leary, artan yaşam maliyetine rağmen insanların sık sık uçmaya devam edeceğine inandığını dile getirerek, "Ancak insanların fiyata çok daha duyarlı hale geleceklerini düşünüyorum." dedi.

Düşük fiyatlı bilet rekabeti

Uçak biletleri ucuz fiyatlara satılırken, uçuşların sayısı arttı. Ryanair, Easyjet, Vueling ve Wizz Air gibi hava yolları, düşük maliyetli sorunsuz hizmetler sunmak üzere rekabet ediyordu.

Öte yandan ticari uçuşlar, küresel karbondioksit emisyonlarının yaklaşık yüzde 2,4'ünü oluşturuyor.

"Kara ve deniz yolu kaynaklı emisyonlar daha fazla"

Ryanair CEO'su ise kara yolu ve deniz taşımacılığının emisyonlara daha fazla katkıda bulunduğunu savunarak, hava yolculuğundan kaynaklanan emisyonları azaltmaya odaklanmanın "yanlış" olduğunu düşünüyor.