Sadakataşı bayram sevincini 35 ülkede yaşattı

Bu yıl kurban organizasyonunu Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı Derneği, 19.235 hisse kurbanın kesimini yaparak 850 binden fazla kişiye kurban eti ulaştırdı.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce STK Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Sadakataşı, dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için harekete geçti.

Kurban faaliyetlerini bu yıl ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla dünyanın dört bir tarafında gerçekleştiren Sadakataşı, bağışçılarından vekaletlerini almış olduğu 19.235 hisse kurbanın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdi.

Sadakataşı ekipleri, hayırseverlerin bağışlamış olduğu kurbanlıkların kesim ve dağıtımlarını Türkiye, Afrika, Ortadoğu, Orta Asya, Güney Asya, Kafkasya, Uzakdoğu, Endülüs ve Balkanlar’da yaparak kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Savaş ve Kriz bölgelerine öncelik

Kurban organizasyonunda mülteci kampları, savaş, doğal afet ve yoksul bölgeler ile yaşlılar, kimsesizler, yetimhaneler ve okullara öncelik verildi. Bu kapsamda Suriye, Filistin, Yemen, Bangladeş ve Afrika ön planda tutuldu.

Türkiye’de 20 bin kişiye ulaşıldı

Yurtiçi kurban çalışmalarını 20 ilde gerçekleştiren Sadakataşı, 500 hissenin kesimini yaptı. Kurban ekipleri tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 20 bin kişiye kurban eti ulaştıran dernek ailelerin bayram sevinçlerine ortak oldu.

Çocuklar unutulmadı

Kurban Bayramı'nda İslam coğrafyasında ümmet şuuruyla hareket eden Sadakataşı kurban ekipleri, gönüllüler ve partner kuruluşlar tarafından faaliyet yapılan 35 ülkede, 4700 çocuğa bayramlık kıyafet ve oyuncak hediye etti.

Ulaşılan ülkeler

Sadakataşı tarafından ‘‘Kurban Yeryüzüne Armağan’’ çağrısıyla başlatılan kurban organizasyonu bu yıl Türkiye ile birlikte 35 ülkede gerçekleştirildi.

Afrika; Mali, Burkina Faso, Çad, Kenya, Nijer, Somali, Benin, Etiyopya, Togo, Gana, Senegal, Tanzanya ve Uganda

Asya; Filipinler (Moro), Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Moğolistan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar ve Vietnam

Orta Doğu; Suriye, Irak, Filistin (Gazze ve Kudüs) Lübnan ve Yemen

Avrupa; Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Bulgaristan, Macaristan, İspanya ve Kuzey Makedonya

Geçen yıl neler yapıldı?

2021 Kurban organizasyonunu ‘‘Paylaşınca Hisseni Yeryüzü Bayram Yeri’’ çağrısıyla 33 ülkede gerçekleştiren Sadakataşı, 18.393 hisse kurbanı yaklaşık 800 bin kişiye ulaştırdı.

35 ülkeye 19.235 hisse

Sadakataşı Genel Başkanı Kemal Özdal, yaptığı açıklamada başta Türkiye olmak üzere 35 ülke ve yüzün üzerinde bölgede kurban organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirtti. İslami usullere göre kesilen 19.235 hisseyi 850 binin üzerinde ihtiyaç sahibine ulaştırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Özdal açıklamalarının devamında; "'Kurban Yeryüzüne Armağan' çağrısı ile çıkmış olduğumuz kampanyada bağışçılarımız binlerce kilometre ötede görmediği kardeşleri için bağışladığı hisselerle iyilik yoluculuğumuza destek oldu. Değerli bağışçılarımıza, ihtiyaç sahiplerine bayram mutluluğu yaşattıkları için teşekkür ederiz." İfadelerini kullandı.