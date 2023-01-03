Saddam Hüseyin'i yakalayan Amerikalı asker konuştu

Ele geçirdikleri Saddam'la ilgili anısını anlatan ekip üyesi, dönemin ABD Başkanı Bush'un selamını ilettiklerini söyledi. Saddam'ın müzakere teklifine verilen yanıt da açıklandı.

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin, ABD'nin işgalinden sonra 2006 yılında Bağdat'ta idam edildi.

Saddam'ın yakalanma süreciyle ilgili Amerikalı askerlerden biri sessizliğini bozdu.

"Bush'un selamını getirdik"

Kevin Holland adlı asker, Saddam'ı ilk yakaladıklarında kendisine "Bush'un sana selamını getirdik." dediğini söyledi.

2003'te ele geçirdikleri devrik liderle ilgili yaşananları anlatan Holland, silahlı olma ihtimaline karşılık Saddam'ı yere yatırıp derdest ettiklerini kaydetti.

Müzakereye ret: Artık çok geç

Saddam'ın o esnada müzakereye açık olduğunu ifade ettiğini belirten Holland, bu teklife "Artık çok geç." yanıtını verdiklerini söyledi.

Amerikalı asker, 1979-2003 arası Irak'ı yöneten Saddam'ın saklandığı yer altı sığınağının küçük bir alan olduğunu dile getirerek, "Oturabileceği küçük bir sıra vardı." ifadesini kullandı.

Sığınakta uzun süre saklanmadı

Saddam'ın sığınakta uzun süre kalmadığını söyleyen aynı asker, söz konusu bölgede iki koruması olduğunu da sözlerine ekledi.

Ad-Dawr kasabasında saklanan Saddam Hüseyin, bulunduğu yerden Teksaslı bir asker tarafından çıkarıldı.