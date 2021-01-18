Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü

Çölün Cezayir sınırları içerisinde yer alan kısmına kar yağdı.

Kış mevsimi dünyanın birçok yerine kar yağışı getirirken, Afrika ve Orta Doğu çölleri genellikle bu bölgelerin dışında kalıyor.

Ancak bu ay, Sahra Çölü'nde kar yağışı kendini gösterdi. Suudi Arabistan'da sıcaklıklar -2 santigrat dereceye kadar düştü.

SAHRA'DA BEYAZ ÖRTÜ

The Sun'ın haberine göre, Sahra'daki kum tepelerinde buz tabakası görüldü. Karim Bouchetata adlı fotoğrafçı, çölün Cezayir sınırları içerisinde kalan kısmını görüntüledi.

"KAR YAĞIŞI NADİR GÖRÜLÜYOR"

AccuWeather'dan Meteoroloji Uzmanı Eric Leister, söz konusu bölgelerde kar yağışının ender görüldüğünü, ancak durumun tamamen sıra dışı olmadığını söyledi.

En son 2018 yılında kar yağışının görüldüğü Suudi Arabistan'da da benzer manzaralar yaşandı.