Euro
9.0122
0%
Dolar
7.4593
0.01%
Altın
441.16
0.77%
Borsa
1.524
0%
Bitcoin
267.652
-0.45%
EXEN Coin
16.04
0.37%
-2ºC
İstanbul
Güneşli -2 C

    Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü

    Çölün Cezayir sınırları içerisinde yer alan kısmına kar yağdı.
    • Haber Merkezi
    • 18.01.2021 - 09:04
    • Güncelleme : 18.01.2021 - 09:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü

    Kış mevsimi dünyanın birçok yerine kar yağışı getirirken, Afrika ve Orta Doğu çölleri genellikle bu bölgelerin dışında kalıyor.

    Ancak bu ay, Sahra Çölü'nde kar yağışı kendini gösterdi. Suudi Arabistan'da sıcaklıklar -2 santigrat dereceye kadar düştü.

    SAHRA'DA BEYAZ ÖRTÜ

    The Sun'ın haberine göre, Sahra'daki kum tepelerinde buz tabakası görüldü. Karim Bouchetata adlı fotoğrafçı, çölün Cezayir sınırları içerisinde kalan kısmını görüntüledi.

    Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü #1

    "KAR YAĞIŞI NADİR GÖRÜLÜYOR"

    AccuWeather'dan Meteoroloji Uzmanı Eric Leister, söz konusu bölgelerde kar yağışının ender görüldüğünü, ancak durumun tamamen sıra dışı olmadığını söyledi.

    En son 2018 yılında kar yağışının görüldüğü Suudi Arabistan'da da benzer manzaralar yaşandı.

    Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü #2

    Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü #3

    Sahra Çölü, kar yağışı sonrası beyaza büründü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir