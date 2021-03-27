Euro
9.5617
2.2%
Dolar
8.0803
1.77%
Altın
451.5
2.5%
Borsa
1.382
-0.88%
Bitcoin
438.408
2.63%
EXEN Coin
17.33
14.23%
11ºC
İstanbul
Puslu güneşli 11 C

    Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

    Milli Savunma Bakanlığı, uçağın sahra hastanesi ve evleri yenilemek üzere bölgeye gittiğini bildirdi.
    • AA
    • 27.03.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 18:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

    Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta yangın çıktı.

    Yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.

    Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

    YARDIM ELİ BU KEZ ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ULAŞTI

    "Ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören sahra hastanesini ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli ile malzemeleri taşıyan uçağımız Bangladeş'e ulaştı."

    Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş e ulaştı #1

    Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş e ulaştı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir