Sahra Hastanesi taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e ulaştı

Milli Savunma Bakanlığı, uçağın sahra hastanesi ve evleri yenilemek üzere bölgeye gittiğini bildirdi.

Bangladeş'te Arakanlı mültecilerin yaşadığı kampta yangın çıktı.

Yangın sonrası zarar gören Türk Sahra Hastanesi'nin tekrar hizmete girmesi için hazırlanan yardım malzemelerini taşıyan askeri kargo uçağı Bangladeş'e vardı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

YARDIM ELİ BU KEZ ARAKANLI MÜSLÜMANLARA ULAŞTI

"Ülkemizin yardım eli bu kez Arakanlı kardeşlerimize ulaştı. Mülteci kampında kalan Arakanlı kardeşlerimizin yangında zarar gören sahra hastanesini ve evlerini yenilemek üzere yola çıkan Sağlık Bakanlığı, AFAD ve TOKİ personeli ile malzemeleri taşıyan uçağımız Bangladeş'e ulaştı."