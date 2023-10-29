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Saldırı altındaki Gazze'de günlük yaşam

Saldırı altındaki Gazze'de günlük yaşam Temel ihtiyaçlarını karşılayamayan Filistinliler savaşın ortasında yaşamlarını sürdürmek için çabalıyor. Filistinliler, Refah kentindeki bir fırın önünde ekmek alabilmek için sıra bekledi.