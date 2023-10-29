Saldırı altındaki Gazze'de günlük yaşam

İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan gerilim, tırmanmaya devam ediyor.
Aksa Tufanı operasyonuna karşılığı gecikmeyen İsrail, haftalardır Gazze'yi bombalıyor.
İsrail, abluka altına aldığı Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararını 8 Ekim tarihinde aldı.
Çocuk, kadın, yaşlı gözetmeksizin saldırılarını hızlandırarak devam ettiren İsrail, binlerce kişinin ölümüne neden oldu.
Ölenlerin büyük bir oranının çocuk olması ise tepkilerin tam da odağında.
Savaş ortamında yaşam devam ediyor
İsrail ordusunun yoğun bombardımanına maruz kalan Filistinliler, günlük yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor.
Filistinliler, Refah kentindeki bir fırın önünde ekmek alabilmek için sıra bekledi.
İşte savaşın gölgesinde Filistinlilerin bir günü...
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