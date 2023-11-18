Saldırı altındaki Gazze'de Şifa Hastanesi'nde son durum: 8 gündür aç ve susuzlar İsrail ordusunun saldırdığı Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde sınırlı sayıda yiyeceklerin alınmasına izin verildiği açıklandı. İsrail, hastaların açlık ve acı çektiği hastanenin boşaltılmasını istedi.

AA

Orta Doğu'da 2 aya yakın süredir savaş var...

İsrail, yıllardır abluka altındaki Gazze'ye havadan, karadan ve denizden saldırmaya devam ediyor.

Binlerce sivilin katledildiği savaşta, bebekler ve kadınlar ilk hedef oldu.

Hastaneleri de bombardımana tutan İsrail, savaştan geri adım atmamakta ise kararlı.

"Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor"

Bölgeye gece-gündüz demeden bombalar yağarken, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada son durumu açıkladı.

Kudra, "İsrail'in kuşattığı Şifa Hastanesi'nde 7 binden fazla insanımız var. İçeri alınmasına izin verilen yiyecek miktarı sadece 400 kişiye yetiyor. Hastanedeki hastalar açlık ve acı çekiyor, yerinden edilenler bir parça ekmek bile bulamıyor." ifadelerine yer verdi.

8 gündür aç ve susuzlar...

Binlerce insanın bulunduğu hastaneye 8 gündür zikredilmeyecek miktarda yiyecek ve su girdiğini belirten Kudra, "Bu süre zarfında 4'ü prematüre bebek olmak üzere 51 hasta öldü.

İşgal güçleri Şifa Hastanesi'nin altyapısını, su kuyularını ve oksijen ağını tahrip etti. Hastanede bin 500 sağlık personeli, yüzlerce hasta ve 7 binden fazla yerinden edilmiş insan ölümle karşı karşıyadır." değerlendirmesinde bulundu.

Şifa Hastanesi'nin boşaltılması istendi

Son olarak Gazze’deki sağlık kaynaklarının yaptığı açıklamada ise şöyle denildi:

"İsrail ordusu hastaların, yaralıların, yerinden edilmiş kişilerin ve sağlık personelinin bulunduğu Şifa Hastanesinin boşaltılmasını istedi."

15 Kasım'da saldırılar başladı

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ile yerinden edilmiş sivilin bulunduğu, bölgenin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesine 15 Kasım'da baskın düzenlemişti.

İsrail'in, baskının ardından tüneller ve cephanelikler yerine binada bulduğunu iddia ettiği paslı silahlar ve birkaç kamerayı kanıt olarak sunması, eleştirilere neden olmuştu.

Hamas, İsrail ordusunun Gazze'deki Şifa Hastanesine düzenlediği baskında "katliam" yapmasına karşı uyarıda bulunarak, sağlık personeli, yaralılar ve hastanede yerinden edilmiş binlerce Filistinlinin güvenliğinden İsrail'i, ABD'yi ve uluslararası toplumu sorumlu tutmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)