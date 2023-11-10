Saldırı altındaki Gazze'de yaralılar el feneri ışığında tedavi ediliyor İsrail ordusunun bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, yakıt sıkıntısı nedeniyle ameliyat ve tedavi hizmetlerinde büyük bir sıkıntı yaşıyor. Bölgedeki sağlık kurumları karanlığa gömüldü.

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AA

İsrail’in 35 gündür Gazze Şeridi'ne saldırıları devam ediyor.

Yıllardır abluka altında olan Gazze, 7 Ekim'den bu yana topyekûn abluka altına alındı.

Yoğun bombardımana tutulan bölgede gece-gündüz roketler durmuyor.

Hastaneler, camiler ve kiliseler sık sık hedef oluyor ve can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor.

Hayatını kaybedenlerin büyük bir bölümü de kadın ve çocuklardan oluşuyor. İsrail, savaşın ikinci gününde bölgeye akaryakıt, su ve elektrik akışını kesti.

Hal böyle olunca yaşam zorlaştı. Şans eseri hayatta kalanlar çaresizliğin eşiğine gelirken, yaralılar da yetersiz imkanlarla tedavi ediliyor.

Hastaneler karanlığa gömüldü

İsrail, Gazze'ye yakıt ulaşımını tümüyle engelleyerek hastaneleri karanlığa mahkum etti.

Gazze'deki Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs Hastanesi'nde sağlık ekipleri, yakıtın tükenmesinden kaynaklanan elektrik kesintileri nedeniyle minimum kaynaklarla çalışıyor.

Yaralılar el feneri ışığında tedavi ediliyor

Karanlığa gömülen ameliyathanelerde doktorlar, ameliyatları el fenerlerinin ışığında yapıyor.

Hastanedeki son duruma ilişkin Filistin Kızılayının aktardığı bilgilere göre, "yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanenin saatler içinde tüm faaliyetlerini durdurması yönünde giderek artan bir tehdit" bulunuyor.

Hastane personeli, üç gündür devam eden iletişim ve internet kesintilerine rağmen hastanenin hizmet vermeyi sürdürmesi için yoğun çaba harcıyor.

46 sağlık merkezi hizmet dışı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail saldırıları sonucu 18 hastane ve 46 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.

Yetkililer, diğer birimlerdeki kesintilerin yanı sıra, 3 binden fazla çocuğun onkoloji ve diyaliz hizmetlerinden mahrum kalacağı uyarısında bulunuyor.

İsrail saldırıları nedeniyle 50 bin hamile kadın da bir ayı aşkın süredir bakım ve doğum süreci takibinden mahrum kaldı.

Hastaneler hedef oldu

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi'ni, Nasr Çocuk Hastanesi'ni, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)