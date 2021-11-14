Salgını önceden bilmişti! Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı

2015'te 'Bir salgın hastalığa hazır değiliz' uyarısı yapan ve haklı çıkan Bill Gates, dünyayı bekleyen yeni tehlikeyi açıkladı. BM'den de gündeme bomba gibi düşen itiraf gibi bir açıklama geldi.

Dünya son iki yıldır, ilk olarak 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan bugün ise küresel bir pandemiye dönüşen koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele ediyor.

200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak çeyrek milyara yakın insana bulaşan ve 5 milyondan fazla insanın canına mal olan koronavirüs ile mücadele son sürat sürüyor.

Dünya genelinde aşılama çalışmaları devam ederken bir yandan da virüse karşı geliştirilen ilaç için son kontroller yapılıyor.

GATES YENİ TEHLİKEYİ AÇIKLADI

Son dönemde ortaya çıkan yeni varyantlarıyla gündemde olan virüs, gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ederken Bill Gates'in yeni uyarısı, dünya gündeminde bomba etkisi yarattı.

2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten Gates, uyarılarda bulunmuştu. Tarih, Gates'i haklı çıkarmıştı.

Şimdi de gezegenimizi bekleyen yeni tehlike ile ilgili uyarılarda bulunan Gates, G20 zirvesi bildirisinde küresel sıcaklık artışının 1.5 derece ile sınırlandırılması sözünün 'gerçekçi' olmadığını açıkladı.

Dünyanın sıcaklık artışlarını 1.5 derece ile sınırlama hedefini kaçıracağı konusunda uyarılarda bulunan Gates, açıklamasında çok konuşulacak ifadelere yer verdi.

O ÜLKELERİ İŞARET ETTİ

Dünya nüfusunun yüzde 65'inin Çin ve Hindistan da dahil olmak üzere orta gelirli ülkelerde yaşadığını vurgulayan Gates, ''Onlar iklimin anahtarı. Dünyadaki emisyonların çoğu orta gelirli ülkelerden geliyor.'' dedi.

ACI İTİRAF GELDİ

Gates'in bu açıklamalarının yankıları sürerken BM Genel Sekreteri António Guterres, itiraf gibi bir açıklamada bulundu.

Guterres, zirvede hükümetlerin karbonmonoksit salımını yeterli derecede kesme taahhütlerini büyük ihtimalle vermeyeceğini kaydetti.

Guterres, hükümetlerin bir yandan fosil yakıtlara yatırım yaparken, bir yandan da karbon salımında kesinti yapmayı vaat etmesinin anlamsız olduğunu söyledi.

Genel Sekreter, konuya ilişkin, ''Fosil yakıt endüstrisi hala trilyonlarca sübvansiyon alırken, verilen sözler boş geliyor.'' dedi.

Bilim insanları, küresel ortalama sıcaklık artışını sanayi devrimi öncesine kıyasla 1,5 dereceyle sınırlamanın, insanlığın iklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınması anlamına geleceğini söylüyor.

YENİ SALGIN UYARISI

Uyarıları bununla sınırlı kalmayan Gates, ayrıca bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı da belirtti.

''Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim.'' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.

Gates'e göre, bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahip olmamıza rağmen tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

AŞI ÜRETİMİNE YATIRIM ÇAĞRISI

Gates'in kurucusu olduğu Bill&Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi

Aşı adaletsizliğine de dikkat çekilen raporda, bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.

KRİTİK EŞİK AŞILDI

Öte yandan dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 milyonu geçti.

En fazla can kaybı 766 bin 299 ile ABD'de kaydedilirken bu ülkeyi 607 bin 860 ile Brezilya, 458 bin 470 ile Hindistan, 288 bin 365 ile Meksika, 239 bin 693 ile Rusya, 200 bin 246 ile Peru, 143 bin 405 ile Endonezya, 140 bin 632 ile İngiltere, 132 bin 100 ile İtalya, 127 bin 281 ile Kolombiya, 126 bin 303 ile İran, 117 bin 683 ile Fransa ve 115 bin 950 ile Arjantin izledi.