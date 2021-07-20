Salgının yeni merkezi Endonezya oldu

Myanmar'da nüfusun sadece yüzde 4'ünden azı bir doz aşı olurken, şubat ayındaki askeri darbenin ardından ülkenin aşı kampanyası ve sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Sadece Perşembe günü, mezarlıklarda 700'den fazla insan gömüldü.

"GENİŞLEYEN KÜRESEL AŞI AYRIMI"

Milyonların yeniden tecrit altında olduğu bir diğer ülke olan Vietnam’da vatandaşların yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılandı. Tayland ve Filipinler ise halklarının yüzde 5'ten daha azını tamamen aşıladı.