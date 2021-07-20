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Salgının yeni merkezi Endonezya oldu
- Haber Merkezi
- 20.07.2021 - 03:40
Dünyayı küresel bir krize sokan ve milyonlarca kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs, ülkeleri büyük oranda zarara uğrattı.
Çin'de başlayan korona ABD, Asya ve Avrupa bölgelerini olağan üstü tedbirlere yöneltti.
VİRÜSÜN MERKEZİ ENDONEZYA OLDU
Tüm tedbirlere rağmen kontrol altına alınamayan salgın bulunan aşılarla durdurulmaya çalışılıyor. Aşı kampanyaları hızla devam etse de koronavirüsün başta Delta olmak üzere farklı varyantları, birçok ülkede vaka ve ölüm sayılarını yeniden arttırmaya başladı. Salgının başından itibaren Çin, ABD, İtalya ve son olarak Brezilya ve Hindistan'da trajik görüntülere neden olan salgının merkezi Endonezya'ya kaydı.
Dünyada şu anda pandemiden en kötü etkilenen ülke olan Endonezya'da, gönüllü cenazeciler evleri ziyaret ederek tedaviye erişemeyen insanların cesetlerini topluyor. Ülke de son 24 saatte, 34 bin 257 vaka ve bin 338 ölüm açıklandı.
ENDONEZYA'DA SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKTÜ
Bu rakamlar, Hindistan ve Brezilya'dan daha yüksek. Resmi kayıtlara göre Endonezya’da şimdiye kadar 72 bin 400’den fazla insan yaşamını yitirdi.
Avustralya'daki Griffith Üniversitesi'nden Endonezyalı epidemiyolog Dr. Dicky Budiman, "Salgının merkezi şu anda Endonezya'ya kaydı. Birçok vakayı gözden kaçırıyoruz ve bu vakaların belki de yüzde 80'ini toplulukta tanımlayamıyoruz. Çünkü sağlık kuruluşuna gelen kişi, belirti gösterirse veya temaslı olarak da teşhis edilirse test yapılıyor” dedi.
GÜNEYDOĞU ASYA'DA AŞILAMA ORANLARI DÜŞÜK
Diğer taraftan, ABD ve Avrupa’da toplu aşılama kampanyalarının yeni, daha agresif varyantların vakaların hafifletilmesine yardımcı olacağını umarken, Güneydoğu Asya'nın aşılama oranları son derece düşük kalıyor.
Myanmar'da nüfusun sadece yüzde 4'ünden azı bir doz aşı olurken, şubat ayındaki askeri darbenin ardından ülkenin aşı kampanyası ve sağlık sisteminin çökmesine neden oldu. Sadece Perşembe günü, mezarlıklarda 700'den fazla insan gömüldü.
"GENİŞLEYEN KÜRESEL AŞI AYRIMI"
Milyonların yeniden tecrit altında olduğu bir diğer ülke olan Vietnam’da vatandaşların yüzde 1'inden daha azı tamamen aşılandı. Tayland ve Filipinler ise halklarının yüzde 5'ten daha azını tamamen aşıladı.
Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu, “genişleyen küresel aşı ayrımı” konusunda uyardı ve daha zengin ülkeleri aşı dağıtımlarını hızlandırmaya çağırdı.
İŞBİRLİĞİNE İHTİYAÇ DUYULUYOR
Öte yandan Budiman, Güneydoğu Asya ülkeleri arasında daha fazla işbirliğine de ihtiyaç duyulduğunu belirterek, bölgenin oldukça hareketli bir nüfusa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.
Endonezya ve diğer ulusların aşılara güvenemeyeceğini ve bunun yerine gözetimi güçlendirmeye odaklanmaları gerektiğini aktardı.