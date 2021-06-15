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    Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere, İsrail güçlerinden müdahale

    Yahudi gruplar tarafından yapılacak bayrak yürüyüşüne karşı Filistinliler, Şam Kapısı önünde toplandı. Çıkan arbedede 6 kişi gözaltına alınırken, çevredeki Filistinlilere ait dükkanlar kapatıldı.
    • İHA
    • 15.06.2021 - 17:42
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 17:43
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    Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere, İsrail güçlerinden müdahale

    İsrail güçleri, Filistinli sivillere yönelik işgal ve baskı politikalarına devam ediyor.

    Yahudi gruplar tarafından bugün yapılması planlanan bayrak yürüyüşü öncesi. Filistinliler, Şam Kapısı önünde toplandı.

    İsrail güçlerinin müdahalesi ile çıkan arbedede, 6 Filistinli gözaltına alındı.

    DEMİR BARİYERLER YERLEŞTİRİLDİ

    Bölgeye sevk edilen İsrail güçleri, Filistinlilerin dükkanlarını kapattı.

    Bayrak yürüyüşüne hazırlık olarak, Mescidi Aksa’nın çevresine demir bariyerler yerleştirildi.

    TOPLANMA PLANI YAPILDI

    Filistinililer, bu grupların Müslüman Mahallesi’ne girmemesi için toplanma planı yaptı.

    Hamas ve İslami Cihad Hareketi, yürüyüşün yapılması halinde gerilimin yeniden artabileceği uyarısında bulunmuştu.

    Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere, İsrail güçlerinden müdahale #1

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    Şam Kapısı önünde toplanan Filistinlilere, İsrail güçlerinden müdahale #5

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