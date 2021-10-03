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    Şam'da Putin desenli seccade

    Beşar Esad kontrolündeki Şam'da bir dükkanda sergilenen Putin desenli seccadenin fotoğrafı sosyal medyada gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2021 - 16:56
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    Şam'da Putin desenli seccade

    Milyonlarca kişinin yaşamını yitirdiği daha fazlasının mülteci konumuna düştüğü Suriye'deki çatışma ortamı sürüyor.

    Ülkenin farklı bölgeleri birçok silahlı grup tarafından kontrol edilirken Başkent Şam da Beşar Esad rejimi kontrolü altında.

    Suriye genelinde çatışma sürerken başkentte nisbeten hayat normal akışında seyrediyor.

    ŞAM'DA PUTİN DESENLİ SECCADE

    Yılbaşı eğlenceleri ve göstermelik seçim öncesi sokakları Esad posterleriyle donatılmış şehirden gelen yeni bir fotoğraf daha soyal medyada gündeme geldi.

    Şehirdeki bir çarşıda çekilen fotoğrafta, halı dükkanı önünde sergilenen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin desenli seccade kullanıcıların dikkatini çekti.

    Şam da Putin desenli seccade #1

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