Şam'da Suriyeliler Gazze ve Sudan ile dayanışma için sokaklara indi

Suriye'de Gazze ve Sudan protestosu...

Şam'ın Hicaz Meydanı’nda toplanan göstericiler, Arapça "Gazze'yi yalnız bırakmayın, savaş hala bitmedi", "Gazze'deki soykırımı destekleyenleri boykot edin", "Suriye’den Sudan'a, kalbimiz sizinle", "Sudan’da acıdan başka bir şey yok" yazılı dövizler taşıdı

Gazze ve Sudan halkına destek sloganları atan göstericiler, Filistin kefiyesi ile Sudan bayrakları taşıdı.

"HEPİMİZ TEK BİR KARDEŞİZ"

Şam’da yaşayan Sudanlı Mehasin Abdullah, yaptığı açıklamada Sudan'da yaşanan insan hakları ihlallerine dikkat çekerek Arap ülkelerine ortak bir tutum çağrısında bulundu.

Abdullah, "Hepimiz tek bir el, tek bir kardeşiz. Bugün Gazze'de, Sudan'da, özellikle Darfur ve Beyra bölgelerinde yaşanan ihlallere karşı duruyoruz. Tüm Arap ülkelerini bu sorunları en kısa sürede çözmeye çağırıyorum, çünkü hepimiz tek bir Arap-İslam milletiyiz." dedi.

"YAPILANLAR İNSANLIK DIŞIDIR"

Yaşananların insanlık dışı olduğunu vurgulayan Abdullah, "Yaşlılara, kadınlara, çocuklara, yerinden edilen insanlara, tecavüze uğrayan kadınlara, yıkılan evlere ve gençlere yapılanlar insanlık dışıdır." ifadelerini kullandı.

"SUDANLILAR BİZİM YAŞADIKLARIMIZI YAŞIYOR"

Suriye'nin işgal altındaki Golan topraklarından olan bağımsız gazeteci Janset Tam, Sudan halkıyla dayanışma göstermek için toplandıklarını belirterek, "Suriye devrimi sırasında 14 yıldır sesimizi duyuramadık. Şimdi Sudanlılar da aynı durumu yaşıyor.

Olanları iç savaş olarak tanımlıyorlar, tıpkı Suriye’de olduğu gibi. Ancak bu yalnızca silahlı bir grubun silahsız bir halka açtığı bir savaştır." diye konuştu.