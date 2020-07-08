Samoalı Agafili, 5 yıl fazladan hapis yattı

2008'de cezaevine giren Sio Agafili'ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince hırsızlıktan hüküm giyen adam, cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kaldı.

Okyanus ülkesi Samoa'da 2008'de hırsızlık suçundan cezaevine giren Sio Agafili, yanlışlıkla 5 yıl fazladan yattı.

Agafili’ye verilen iki cezanın eş zamanlı olarak çekildiği fark edilmeyince cezası bitmesine rağmen 5 yıl daha cezaevinde kalan 45 yaşındaki Sio Afagili'nin normal şartlarda 2015'in Aralık ayında tahliye edilmesi gerekiyordu.

Agafili, bu sene başka bir konu için mahkemeye gittiğinde hakim hatayı fark etti.

“KİMSE BANA CEZAMIN BİTTİĞİNİ DEMEDİ Kİ”

Üç çocuk babası olan Agafili, “Kimse bana hapis cezamın ne zaman biteceğini söylemedi ki.” dedi. “Parmaklıklar arkasında günleri takip etmeyi bıraktım.” diyen Agafili, "Ne zaman çıkacağım hakkında pek bir şey hatırlamıyordum. Sadece cezamı çekmem gerektiğini biliyordum.” dedi.