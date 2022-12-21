San Francisco’da deprem: 2 ölü, 11 yaralı

California eyaletine bağlı San Francisco kentinde dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, 2 kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin de yaralandığı deprem sonrası bölgeye elektrik ve su verilemiyor.

Dün ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

San Francisco’nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sırasında can kayıpları yaşandı.

2 ölü, 11 yaralı

Humboldt Bölgesi Acil Durum Hizmetleri Müdürlüğü, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

AA’nın haberine göre depremin ardından en büyüğü 4,6 büyüklüğünde olmak üzere, en az 80 artçı sarsıntı oldu.

Elektrik ve su verilemiyor

Öte yandan felaket nedeniyle birçok yapı ile yol da zarar görürken; binlerce haneye elektrik ve su verilemediği belirtildi.

Uzmanlar, bölgede yakın zamanda başka depremler de olabileceğini belirterek halka tedbirli olmaları uyarısında bulundu.