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    San Francisco’da deprem: 2 ölü, 11 yaralı

    California eyaletine bağlı San Francisco kentinde dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde, 2 kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin de yaralandığı deprem sonrası bölgeye elektrik ve su verilemiyor.
    • 21.12.2022 - 10:04
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    San Francisco’da deprem: 2 ölü, 11 yaralı

    Dün ABD'nin California eyaletine bağlı San Francisco kentinde 6,4 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

    San Francisco’nun 343 kilometre kuzeydoğusundaki Ferndale bölgesinde şiddetli bir şekilde hissedilen deprem sırasında can kayıpları yaşandı.

    2 ölü, 11 yaralı

    Humboldt Bölgesi Acil Durum Hizmetleri Müdürlüğü, depremde 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin de yaralandığını duyurdu.

    AA’nın haberine göre depremin ardından en büyüğü 4,6 büyüklüğünde olmak üzere, en az 80 artçı sarsıntı oldu.

    San Francisco’da deprem: 2 ölü, 11 yaralı #1

    Elektrik ve su verilemiyor

    Öte yandan felaket nedeniyle birçok yapı ile yol da zarar görürken; binlerce haneye elektrik ve su verilemediği belirtildi.

    Uzmanlar, bölgede yakın zamanda başka depremler de olabileceğini belirterek halka tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

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