Sandrine Rousseau: Fransa'da Müslüman kadınlara ırkçılık yapılıyor

Cumhurbaşkanı aday adayı Rousseau, ülkesindeki Müslüman kadınların karşı karşıya kaldığı ayrımcılığa dikkati çekti.

Fransız siyasilerin başörtü takıntısı, Avrupa ülkesinin gündemine oturdu.

Fransa'da muhalefetteki Avrupa Ekolojisi-Yeşiller (EELV) Partisi'nin 2022'deki seçimde cumhurbaşkanı aday adayı Sandrine Rousseau, konuya ilişkin görüşlerini paylaştı, Müslüman kadınların ırkçılıkla karşı karşıya kaldığını söyledi.

"TESETTÜR MAYOSU GÜNDEME GELMEDEN..."

Rousseau, ülkede dini aidiyetleri ve giyim kuşamları haricinde neredeyse Müslümanlardan bahsetmenin mümkün olmadığını söyledi.

Mediapart'a ait "A L'air Libre" televizyon programına konuk olan Sandrine Rousseau, Fransa'da tesettür mayosu gündeme gelmeden Müslümanlar ve Müslüman kadınlardan bahsetmenin imkansız olduğunu ifade etti.



Sara Zemmahi

"BAŞKA BİR YÖNE ÇEKİLMEDEN FOTOĞRAF ÇEKTİRMEK İMKANSIZ"

"Müslümanların da bu toplumda bir yeri olduğunu söyleyebilir miyiz? Başörtülü bir kadınla, arkasından üç gün 'Bak, cumhurbaşkanı adayı Rousseau başörtülü bir kadınla!' diye konuşulmadan fotoğraf çektirebilir miyim?" diye konuşan Rousseau, başka bir yöne çekilmeden başörtülü biriyle fotoğraf çektirmenin imkansız olduğuna dikkati çekti.

MACRON'UN PARTİSİNİN BAŞÖRTÜLÜ ADAYI

Sandrine Rousseau, Fransa'da ırkçılık olduğunu, "başkaları"nın reddedildiği değerlendirmesinde bulundu. Rousseau, "Ben, alana gittiğimde bu insanlarla kampanya yürüteceğim çünkü (onlar) vatandaşlar." ifadelerini kullandı.

Fransa'da Mayıs 2021'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) partisinin 20-27 Haziran'daki bölgesel seçim afişine koyduğu başörtülü adayı Sara Zemmahi'nin tesettürü tartışma konusu olmuştu.

"BAŞÖRTÜLÜ OLMASINI KABULLENEMİYORUZ"

Parti Genel Sekreteri Stanislas Guerini, "LREM'in çizgisini temsil etmediği" gerekçesiyle Zemmahi'nin adaylıktan çektirileceğini söylemişti.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Eylül 2020'de de "koronavirüs salgını ve gençliğe etkilerinin" tartışıldığı parlamento toplantısında, bazı sağcı milletvekilleri ile iktidar partisi üyesi Anne-Christine Lang, Fransa Öğrenciler Ulusal Birliği (UNEF) temsilcisi Maryam Pougetoux'nun başörtülü olmasını kabullenmediklerini belirterek toplantıdan ayrılmıştı.