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    Sanna Marin, NATO ve Türkiye açıklaması yaptı

    Başbakan Marin, Ankara'nın üyelik sürecine ne zaman yeşil ışık yakacağını kestirmenin zor olduğunu söyledi.
    • 29.10.2022 - 15:40
    • Güncelleme : 29.10.2022 - 15:57
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    Sanna Marin, NATO ve Türkiye açıklaması yaptı

    Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, NATO'ya üyelik süreciyle ilgili yeni bir açıklama daha yaptı.

    Yle TV1 televizyonuna konuşan Marin, ülkesinin askeri ittifaka katılımıyla ilgili yol haritasını değerlendirdi.

    "Türkiye'nin ne zaman onaylayacağını tahmin etmek imkansız"

    Marin, Türkiye ve Macaristan'ın ülkesinin NATO üyeliğini ne zaman onaylayacağını tahmin etmenin imkansız olduğunu söyledi.

    Marin, "Elbette bu konuda işlerin hızla ilerleyeceğini umuyoruz." dedi. Daha önceki açıklamasında ise Marin, "Türkiye konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk." şeklinde konuşmuştu.

    "Umarım NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylarlar"

    36 yaşındaki siyasetçi, "(NATO'nun) Madrid Zirvesi'nden önce müzakere ettik. Şimdi o anlaşmaları yerine getiriyoruz. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar." ifadelerini kullanmıştı.

    Finlandiya lideri, ülke toprakları içinde NATO üslerinin ve nükleer silahların konuşlandırılma seçeneklerine dair de açıklamalarda bulundu.

    Nükleer silahların Finlandiya'ya konuşlandırılması ihtimali

    Sanna Marin, "Kalıcı üsler veya nükleer silahlar söz konusu olduğunda, bu tür ön koşulları belirlemememizin veya manevra alanımızı sınırlamamamızın çok önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

    AA'nın haberine göre, Marin, nükleer silahların Finlandiya topraklarına konuşlandırılmasının pek olası olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.

    Sanna Marin, NATO ve Türkiye açıklaması yaptı #1


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