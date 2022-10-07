Sanna Marin: Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi onaylar

Başbakan Marin, Prag'da bir kez daha NATO'ya katılmak istediklerini söyledi. Marin, "Anlaşmaları yerine getiriyoruz" dedi.

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, ülkesinin NATO'ya üyelik sürecini değerlendirdi.

Marin, Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde gazetecilere konuştu.

"Erdoğan, Finlandiya'nın mesele olmadığını söyledi"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dün yine Prag'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sırasında yaptığı görüşmeye ilişkin soruyu yanıtlayan Marin, Erdoğan ile ülkesinin NATO üyeliğine onay sürecini görüştüklerini söyledi.

Marin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Finlandiya'nın mesele olmadığını" söylediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar"

"Türkiye konu olduğunda politikalarımızda hep tutarlı olduk. (NATO'nun) Madrid Zirvesi'nden önce müzakere ettik. Şimdi o anlaşmaları yerine getiriyoruz. Umarım Türkiye, NATO üyeliğimizi en kısa sürede onaylar."

İsveç mesajı: Aynı anda katılım önemli

AA'nın haberine göre, İsveç ile Türkiye arasındaki görüşmeler hakkında yorum yapmak istemeyen Marin, "Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya aynı anda katılmalarının önemli olduğunu düşünüyorum çünkü bu, Avrupa'nın kuzeyinin güvenliği meselesidir." diye ekledi.

"Türkiye ile sık sık görüşüyoruz"

Finlandiya Başbakanı Marin, daha önce yaptığı açıklamada, "Onay sürecinin tüm NATO ülkelerinde mümkün olan en hızlı şekilde ilerlemesini istiyoruz.

Tabii Türkiye ile sık sık gündeme getirdikleri konuları görüşüyoruz ve üzerinde mutabık kaldığımız zeminde çalışıyoruz. Şu anda bir onay sürecinin ortasındayız." demişti.