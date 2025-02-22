Santorini'deki Yeni Kameni volkanı faaliyete geçti!

AA

Ege Denizi'nde bir aydır devam eden sismik hareketlilik yerini sessizliğe bıraktı.

Atina Üniversitesi'nden emekli Deprem Bilimleri Profesörü Panayotis Papadimitriu, bölgeyle ilgili endişe verici bir gelişmeyi kamuoyuyla paylaştı.

İKİ OLASI SENARYOYU AÇIKLADI

Yunan basınına açıklamalarda bulunan Papadimitriu, volkanik etkinliğin bölgedeki yer deformasyonuyla ilişkilendirildiğini kaydederek, Santorini ve çevresindeki Yamurgi Adası'nda yaşanan sismik faaliyetlerle ilgili iki olası senaryo üzerinde durdu.

"VOLKAN AKTİF HALE GELDİ"

Papadimitriu, ilk senaryoya göre, sismik hareketliliğin zamanla zayıflayarak durabileceğini ancak ikinci senaryoda, 6 ila 6,3 büyüklüğünde depremin yaşanabileceğini vurguladı.

Panayotis Papadimitriu, bununla birlikte bu tür bir depremin çevre adalar üzerinde büyük etkisi olmayacağını çünkü deprem merkezinin uzak olduğunu ifade etti.

Papadimitriu, "Şunu göz önünde bulundurmalıyız, Yeni Kameni volkanı ocak ayı sonlarından itibaren aktif hale geldi ve gelecekte bizi meşgul edecek." değerlendirmesinde bulundu.