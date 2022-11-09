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    Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında

    Hava kalitesi indeksinde 7'nci sırada yer alan Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kirlilik 161 olarak ölçüldü.
    • 09.11.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 09.11.2022 - 17:23
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    Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında

    İsviçre merkezli hava kirliliğine karşı teknolojik çözüm şirketi IQAir tarafından paylaşılan verilere göre, Bosna Hersek’in başkenti Saraybosna dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında bulunuyor.

    Hava kalitesi indeksinde 7’inci sırada yer alan kentteki kirlilik 161 olarak ölçüldü.

    Gökyüzü gri renkle kaplandı

    Hava kirliliği nedeniyle gökyüzü gri renkle kaplanırken, görüş mesafesinin düştüğü belirtildi.

    Saraybosna’da şehir yönetimi, daha önce hava kirliliğine karşı trafiğe çıkan araç sayısını kısıtlama ve sağlık problemleri olanlara evde kalma çağrıları gibi tedbirlere başvurmuştu.

    Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında #1

    Hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler listesinde Pakistan zirvede

    Hava kirliliğinin en yüksek olduğu şehirler listesinde Pakistan’ın Lahor kenti birinci, Hindistan’ın Mumbai şehri 2’inci, Çin’in Shenyang kenti 3’üncü, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi 4’üncü, Çin’in başkenti Pekin 5’inci, Pakistan’ın Karaçi kenti 6’ıncı, Güney Kore’nin başkenti Seul 8’inci, Vietnam’ın başkenti Hanoi 9’uncu, Slovakya’nın başkenti Bratislava ise 10’uncu sırada yer alıyor.

    Listede bölge ülkelerinden Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp 12’inci, Kosova’nın başkenti Priştine 14’üncü ve Bulgaristan’ın başkenti Sofya ise 16’ıncı sırada yer alıyor.

    Hava kirliliği seviyesini gösteren hava kalitesi indeksi değerleri 0-50 aralığında "iyi", 51-100 "orta", 101-150 "hassas", 151-200 "sağlıksız", 201-300 "kötü" ve 301-500 aralığında "tehlikeli" olarak sınıflandırılıyor.

    Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında #2

    Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında #3

    Saraybosna, dünyada hava kirliliğinin en yüksek olduğu ilk 10 şehir arasında #4


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