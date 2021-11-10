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    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı

    Başörtüsü takıp konser veren Justin Bieber, Müslümanlar ile dalga geçtiği gerekçesiyle tepkilerin hedefi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.11.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 10.11.2021 - 14:35
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    Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber, ABD’nin batı eyaletlerinden biri olan Utah’taki konserinde izleyenleri şoke etti.

    Genç popçu, sahneye başörtüsüyle çıktı.

    MÜSLÜMANLAR TEPKİ GÖSTERDİ

    Bu görüntüler sosyal medyada sıkça paylaşıldı, büyük tepki aldı.

    Başörtülü görüntülerini kendi Instagram hesabından da paylaşan Bieber'e "Müslümanlar ile dalga geçiyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

    Justin Bieber’ın başörtülü görüntüleri VİDEO

    NEDENİ BİLİNMİYOR

    Özel yaşamıyla sık sık gündeme gelen 27 yaşındaki şarkıcının, neden böyle bir şey tavır sergilediği ise bilinmiyor.

    AĞIR DEPRESYON GEÇİRDİ

    Şarkıcı, geçtiğimiz günlerde eşi Hailey Rhode Baldwin Bieber ile birlikte verdikleri röportajda, ağır bir depresyon döneminden geçtiğini anlatmıştı.

    Hailey Baldwin ise bu zor dönemde fazlasıyla güçlük çektiğini söylemişti.

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #1

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #2

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #3

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    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #5

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #6

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #7

    Şarkıcı Justin Bieber, sahneye başörtüsüyle çıktı #8

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