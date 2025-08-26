Şaşırtıcı yasak: Bu köyde bisiklet kullanılmıyor!

Motor sesi yok, bisiklet zili bile duyulmuyor… Sadece dalgaların kıyıya vuruşu ve rüzgârın taşıdığı serin hava. İşte tam da bu sessizlik, İskoçya’nın kuzeydoğusunda yer alan Crovie Köyü’nü dünyanın en ilginç yerleşimlerinden biri haline getiriyor.

Aberdeenshire kıyısında, denizle neredeyse iç içe kurulmuş bu küçük balıkçı köyünde, araba kullanmak yasak; hatta daracık sokaklara bisikletle bile girmek mümkün değil.

Görünürde büyük bir lüks yok, ama şehir hayatının karmaşasından kaçanlar için asıl lüksün huzur ve dinginlik olduğu burada anlaşılıyor.

Evlerin ön kapıları doğrudan denize açılıyor, pencerelerden Kuzey Denizi’nin sonsuz maviliği görünüyor. Ulaşım için tek yol yürümek; bu da köye ayrı bir masalsı hava katıyor. Yabancı turistlerin ilgisi de son yıllarda artmış durumda.

KÖYDE YOL BULUNMUYOR

Arabalara ve hatta bisikletlerin kullanılmadığı bu köy, kıyıya çok yakın olduğu içi yol olmadığından ulaşım araçlarına yer verilmiyor.

Ziyaretçiler araçlarını köyün dışında bırakmak zorunda kalıyor. Yaklaşık 60 evin bulunduğu yerleşime yalnızca yürüyerek ulaşılabiliyor. Köyün dar olmasından dolayı sakinler günlük ihtiyaçlarını dik bir tepeden inerek ve eşyalarını el arabalarıyla taşıyarak karşılıyor.

Crovie, her ne kadar tenha olsa da turistler için popüler bir rota. Köyde kafe, dükkan ya da restoran bulunmadığından, ziyaretçilere yiyeceklerini yanlarında getirmeleri öneriliyor.

Köye bakan seyir noktasından etkileyici bir manzara görülebiliyor. Park alanından evlere ulaşmak için ise dik bir yürüyüş yolu ya da merdivenler kullanılıyor.