Savaş karşıtı pankart açan Rus gazeteci, hakim karşısına çıktı

44 yaşındaki gazeteci, Rus ordusunu 'itibarsızlaştırmaktan' yargılandı. Mahkeme, Ovsiannikova'yı suçlu buldu.

Ukrayna savaşı sırasında yaşanan protestolara Rus gazeteci Marina Ovsiannikova damgasını vurdu.

Ovsiannikova, elinde "Savaşa hayır. Propagandaya inanmayın" yazılı pankartı canlı yayın sırasında açtı.

Mahkemeye çıktı

Gözaltına alınıp para cezası verilen Ovsyannikova, Almanya'da yayın yapan Die Welt'te işe başladı.

Fransa basınından Liberation gazetesi, Rusya'nın savaş karşıtı gazetecisinin Moskova'da mahkemeye çıkacağını duyurmuştu.

Yargıç: Rus gazeteci suçlu

Ukrayna savaşına karşıtlığını ifade eden Ovsiannikova, Rus ordusunu "itibarsızlaştırmaktan" yargılandı ve suçlu bulundu.

Yargıç kısa duruşmanın ardından, "Kanıtlar, Ovsiannikova'nın suçunu doğruluyor." dedi. Ovsiannikova ise süreci "saçma" olarak nitelendirdi.

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Kremlin yakınlarında da gösteri yaptı

Babası Ukraynalı ve annesi Rus olan 44 yaşındaki gazeteci, Kremlin yakınlarında da tek başına gösteri yapmıştı.

Gösteri sırasında, "Putin bir katil. Askerleri faşist. 352 çocuk öldü. Savaşı bitirmek için daha kaç çocuğun ölmesi gerekiyor?" yazılı pankart açmıştı.

Canlı yayında 'savaşa hayır' pankartı açan Rus gazeteci ViDEO