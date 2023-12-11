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Savaşın başından bu yana 430 İsrail askeri öldü

Savaşın başından bu yana 430 İsrail askeri öldü İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini duyurdu.