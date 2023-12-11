Savaşın başından bu yana 430 İsrail askeri öldü

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 2 ayı aşkın süredir devam ediyor.
Soykırım niteliği taşıyan saldırılarda 18 bini aşkın Filistinli hayatını kaybetti.
İsrail ordusu da bu süreçte kayıp verdi.
3 asker daha öldü
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 3 askerin daha öldürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gazze'de yaşanan çatışmalarda yedek kuvvetlerden öldürülen 3 asker; Gideon Ilani (35), Itay Berry (36) ve Avitar Cohen'in (42) ailelerine bilgi verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca Gal Bekheer (34) isimli bir İsrail askerinin görevi sırasında trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi ancak detay verilmedi.
Saldırıda ölen İsrail askeri sayıdı 430'a çıktı
Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 430 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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