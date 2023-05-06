Savaşın devam ettiği Ukrayna'da eğlence hayatı sürüyor Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir gece kulübünden servis edilen video dikkat çekti. Savaşın devam ettiği ülkeden dünyaya yansıyan görüntüler izleyenlerin bir kısmının tepkisini çekti.

ensonhaber.com Rusya ile Ukrayna arasında çıkan savaş, 1 yıldan fazla bir süredir devam ediyor. Binlerce insanın yaşamını yitirdiği savaşta milyonlarca sivil vatanlarından oldu. Ancak savaşın sürdüğü Ukrayna'dan dünya basınına yansıyan görüntüler izleyenleri hayrete düşürecek cinsten. Savaşın devam ettiği Kiev'den şaşırtan görüntüler Son olarak Ukrayna'daki bir gece kulübünde çekilen görüntüler tepki çekti. Savaşın halen hüküm sürdüğü başkent Kiev'de gençlerin yaşanan kayıpları umursamadan eğlenmeleri büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası ise sosyal medya ikiye bölündü. Sosyal medya ikiye bölündü Görüntüleri izleyenlerin bir kısmı ise hayatın devam etmesi gerektiğini belirtti. İşte Ukrayna'dan eğlencenin dibine vurulduğu o anlar...