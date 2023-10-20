Savaşta 14'üncü gün! Gazze'de cenaze namazları ambulanslarda kıldırıldı 7 Ekim’den bu yana tüm şiddetiyle devam eden savaşta, İsrail ordusu sert müdahalelerini sürdürüyor. Bu süreçte çok sayıda can kaybının yaşandığı Gazze’de, cenaze namazları ambulanslara konarak kıldırılıyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin AA & Ensonhaber Bugün İsrail-Filistin hattındaki gerilimde 14'üncü gün... Savaş tüm şiddetiyle devam ederken can kaybında da bilanço giderek artıyor. Ortaya çıkan görüntüler savaşın şiddetini gözler önüne seriyor. Öyle ki İsrail ordusu insanlık dramına yol açarak elektrik, su ve yakıtı tamamen kesti. Bu süreçte savaşın en acı yüzü ortaya çıktı. Dünyanın gözü bölgede Yapılan saldırılarda sivillerin olduğu bölgeler ve sığındıkları hastane ve kiliseler hedef oldu. Tüm dünyanın yakından takip ettiği olayda aileler, yakınlarının cenazelerine ulaşamıyor. Kimi zaman da cesetleri parça parça topladıkları görülüyor. Cenaze namazları sedyelerde kılındı Filistinli El Attar ailesinin 7'si çocuk 13 üyesinin cenazesi de içler acısı şekilde taşındı. Cenaze namazı, vakit ve yer bulunamadığından ambulans ve sedyelerde kılınabildi. El Aksa Şehitleri hastanesi önünde kılınan cenaze namazında ailenin yakınları büyük üzüntü yaşadı.