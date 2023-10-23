Savaşta 17'nci gün! İsrail'in Gazze'ye saldırısı uydu kamerasında İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını sürdürüyor. Savaşta iki hafta geride kalırken, gece-gündüz devam eden bombardımanların ardından bölgeden dumanlar yükselmeye devam ediyor.

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AA & Ensonhaber

Yıllardır abluka altındaki Gazze, bir kez daha saldırıların hedefinde...

7 Ekim sabahı Hamas tarafından başlatılan saldırılara sert şekilde karşılık veren İsrail ordusu, sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Bölgeden gelen görüntüler, savaşın şiddetini gözler önüne seriyor.

Bölgede yaşam zorlaşıyor

Tam 17 gündür insanlık dramının yaşandığı savaşta, binlerce bebek, çocuk, kadın ve yaşlı katledildi.

Hayatta kalanlar ise su ve elektrik olmadan, tıbbi ve yaşam malzemelerin eksikliğinde mücadele ediyor.

Hastane ve kiliseler de hedef oldu

İsrail ise saldırılarında hız kesmiyor.

Gece-gündüz bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi'nde hastaneleri ve kiliseleri hedef almaya devam ediyor.

İsrail, savaş uçakları ve topçu atışlarıyla eş zamanlı kentin çeşitli bölgelerindeki yerleşim yerlerinde katliam gerçekleştirdi.

Gazze'den dumanlar yükseliyor

Kentin birçok bölgesine, havadan ve karadan yürütülen saldırılarda bölge adeta enkaza döndü.

Düze saldırısının ardından Gazze’nin kuzeydoğusundaki bölgelerden yoğun alev ve duman yükseldi.

İmkanlar kısıtlı

Hava saldırıları sonucu çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken onlarca kişi de yaralandı.

Saldırı sonucu yıkılan evlerin enkazından henüz çıkartılamamış çok sayıda kişinin sivil savunma ekipleri tarafından oldukça kısıtlı imkanlarla kurtarılması için çalışma yürütülüyor.