Savaşta 24'üncü gün! Gazze'de can kaybı 8 bin 306'ya yükseldi İsrail ordusunun yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde can kaybında bilanço giderek ağırlaşıyor. Gazze Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, öldürülenlerin sayısının 301 artarak 8 bin 306 olduğu belirtildi.

AA

Gazze'de siviller hedef alınmaya devam ediyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden savaşta, İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Havadan, karadan ve denizden yapılan saldırılarda, başta kadın ve çocuklar olmak üzere çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti.

İnsanlık dramına yol açan görüntüler tepki çekse de İsrail, hastane ve camileri vurmaktan vazgeçmiyor.

Dünya, tansiyonun giderek yükseldiği savaşı yakından takip ediyor.

Can kaybında bilanço ağırlaşıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesi yakınında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Kudra, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısının 3 bin 457'si çocuk, 2 bin 136'sı kadın olmak üzere 8 bin 306'ya, yaralananların sayısının ise 21 bin 48'e yükseldiğini söyledi.

Ambulanslar kasıtlı şekilde hedef alınıyor

İsrail saldırıları nedeniyle 25 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 25 ambulansın da hedef alındığını kaydeden Kudra, İsrail'in hasta ve yaralıları kurtarma görevini yerine getirememesi için ambulansları kasıtlı şekilde hedef aldığını, yardım hareketliliğini felce uğrattığını vurguladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)