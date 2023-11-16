Savaşta 41'inci gün! İsrail'in katlettiği Gazzeliler gözyaşları içinde toprağa verildi

Orta Doğu'da kan durmuyor.
İsrail, yıllardır abluka altındaki Gazze'yi sistematik olarak vurmaya devam ediyor.
Siviller, savaşın ilk gününden bu yana ilk hedefler arasında yer alıyor.
Çocuk, genç, kadın dinlemeden savunmasız halkın üzerine bomba yağdıran İsrail, havadan ve karadan saldırılarını sürdürüyor.
41 gündür gözyaşları dinmiyor
Bugün ise savaşta 41'inci gün.
Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi morgundan alındı.
Burada evlatlarını ve ailelerini kaybeden vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu.
"Ulaşamayacağımız yer yok"
Bu süreçte ateşkes çağrılarına aldırış etmeyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sınıra yakın bölgedeki İsrail ordusuna ait olan eğitim kampında açıklamalarda bulundu.
Netanyahu, Gazze Şeridi'nde "ulaşamayacakları yer olmadığını" öne sürerek, şunları söyledi:
"Gazze'yi istila edemeyeceğimizi söylediklerini hatırlıyor musunuz? İstila ettik. Gazze şehrinin kenar mahallelerine ulaşamayacağımızı söylediler, ulaştık. Şifa Hastanesi'ne giremeyeceğimizi söylediler, içeri girdik."Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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