Savaşta 43'üncü gün! İsrailli esirlerin ailelerinden hükümete tepki yürüyüşü İsrail ordusunun 43 gündür bombardımana tuttuğu Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin aileleri ve destekçileri, hükümete karşı yürüyüş düzenledi.

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AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları son bulmuyor.

Binlerce sivilin hayatını kaybettiği bölgede, savaş tüm şiddetiyle devam ediyor.

Bir yanda diplomasi görüşmeleri yapılırken bir yandan da İsrail ordusu gece-gündüz demeden bölgeye bomba yağdırıyor.

Esirler için harekete geçtiler

Bu süreçte esirler için de korkulu bir bekleyiş hakim.

Gazze Şeridi'ndeki esirlerin yakınları ve onlara destek veren çok sayda İsrailli, harekete geçerek eylem düzenledi.

Hükümete tepki yürüyüşü

Aileler, hükümeti protesto etmek amacıyla İsrail Başbakanlığı Ofisine doğru yürüyüş yaptı.

Binlerce vatandaş, İsrailli hükümet yetkililerin kendileriyle konuşmasını talep ediyor.

Öte yandan esirler için de herhangi bir anlaşmaya varılmamasına da tepki gösteriyor.

Savaşın 43’üncü gününe girilirken, aileler tüm esirleri kapsayan geniş çaplı esir yakası anlaşması talep ettiklerini dile getiriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)