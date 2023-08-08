Savaşta gözünü kaybeden Ukraynalı model Playboy kapağında Rusya savaşının başlamasından Rus yanlılarının saldırısına uğrayan ve bir gözünü de kaybeden ünlü Ukraynalı model Iryna Bilotserkovets, savaştan bu yana ilk kez çıkacak Playboy Ukrayna sayısının kapağında yer aldı.

ensonhaber.com

Ukrayna-Rusya savaşında 1,5 yıl geride kaldı.

Ukrayna'nın doğusunda çatılmalar devam etse de ülkenin batısında hayat olağan akışına döndü.

Öyle ki ülkede yayın yapan Playboy Ukrayna dergisi Rusya'nın işgalinin başlamasından bu yana ilk kez çıkacak.

Derginin kapağında ise savaşta bir gözünü kaybeden ve bir suikast girişiminden kurtulan üç çocuk annesi bir Ukraynalı model Iryna Bilotserkovets yer aldı.

Metal bikini ve göz bandı

Ukraynalı model ve TV sunucusu olan Iryna Bilotserkovets, kapakta metal bir bikini ve kalp şeklinde bir göz bandıyla görünüyor.

Geçen yıl 26 Şubat'ta Kiev'de çocuklarıyla birlikte eve giderken silahlı bir saldırıya maruz kalan ve bu nedenle ameliyat geçiren Bilotserkovets, ağır yaralandı.

Arabasına birkaç kurşun isabet eden modelin yaşadığı olaydan Rusya yanlısı güçler sorumlu tutuldu.

Vücudunun her yerinde kurşun yara izleri kalan Bilotserkovets, Ukrayna direnişinin bir sembolü haline geldi.

"Frankenstein'ın canavarı gibiydim"

Dergideki röportajında Berlin'de bir hastanede sol gözünden ameliyat olduğunu anlatan sembol model, “Bir gözüm yok, her yerimden tüpler çıkmış, ameliyatta saçlarım kazınmış, her yerimde dikişler, izler, yaralar böyle bir haldeydim. Frankenstein'ın canavarı gibiydim. Çenem bir dal parçası gibi paramparça olmuştu. Ukrayna'daki doktorlar muhtemelen öleceğimi söyledi ama bu kaderi kabul etmedim." ifadelerini kullandı.

"Vücudumun geri kalanı hala güzel"

Ön cephedeki birlikler için moral artırıcı etkinlikler düzenleyen, sanatçı ve müzisyenlerden oluşan bir dernek olan Ukrayna Kültür Güçleri ile çalışan model, "Artık güzel bir yüzüm yok ama vücudumun geri kalanı hala güzel." diyor.

"Derginin gelirleri bağışlanacak"

Playboy'un kapağında, "Savaş sırasında yaralanan, ancak yaşama bağlılığını kaybetmemiş, bir güç ve güzellik örneği olan Ukraynalı kadınların dayanıklılığına adanmıştır." yazısı yer alıyor.

Yayıncı, dergiden elde edilecek gelirin Ukrayna ordusu için acil tıbbi ekipmana bağışlanacağını duyurdu.